.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: نفذنا 53 استهدافاً ضد الحوثي في مأرب والبيضاء

  • الخط
قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)
قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

التحالف: نفذنا 53 استهدافاً ضد الحوثي في مأرب والبيضاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات أدت لتدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات بالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 240 عنصراً.

التحالف ينفذ 60 عملية استهداف في البيضاء ومأرب ومقتل 340 من الحوثيين اليمن اليمن والحوثي التحالف ينفذ 60 عملية استهداف في البيضاء ومأرب ومقتل 340 من الحوثيين

يأتي ذلك، فيما أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قواته ومعها ألوية العمالقة تواصل تقدمها باتجاه جبال ملعا، وسط انهيار وتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد تحرير مدينة حريب بالكامل.

تقدم على الجبهة الجنوبية

كما تمكن الجيش على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

جاء ذلك بعدما كشف قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، يوم السبت، أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب، خصوصا بعدما عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة والجيش اليمني في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران باتت محاصرة، ويجري التعامل معها من قبل قوات الجيش.

تحذيرات دولية

كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطالب بضم قضية المعتقلين مزدوجي الجنسية في إيران للمحادثات النووية مطالب بضم قضية المعتقلين مزدوجي الجنسية في إيران للمحادثات النووية
اكتشف المزيد