مأرب.. أنباء عن سيطرة ألوية العمالقة على عقبة ملعاء الاستراتيجية

أكدت مصادر، بحسب مراسل العربية/الحدث، سيطرة الجيش اليمني وقوات العمالقة على عقبة ملعاء الاستراتيجية جنوب محافظة مأرب.

وتفصل عقبة ملعاء بين مديريتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، حيث تفصل قوات الجيش والمقاومة عن قوات العمالقة.

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من جهته، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني إن قوات الجيش وألوية العمالقة تخوض معارك مستمرة لدحر الحوثيين وتواصل التقدم في مختلف المحاور القتالية جنوب مأرب.

وكان المركز الإعلامي لقال في وقت سابق اليوم، إن قواته ومعها ألوية العمالقة تواصل تقدمها باتجاه جبال ملعاء، وسط انهيار وتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

خسائر حوثية

كذلك أعلن الجيش اليمني أنه يواصل ومعه قوات من ألوية العمالقة، التقدّم جنوب محافظة مأرب، معلناً السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.

وتمكنوا على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

جاء ذلك بعدما كشف قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، يوم السبت، أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب، خصوصا بعدما عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

مليون نازح

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة والجيش اليمني في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران باتت محاصرة، ويجري التعامل معها من قبل قوات الجيش.

كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.