معين عبدالملك: الحوثي سمح لطهران باستخدام اليمن منصة لاستهداف الجوار

أكد رئيس الوزار اليمني معين عبدالملك أن ميليشيا الحوثي سمحت لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار، مشدداً على أنه آن الأوان ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية.

وبحث خلال لقائه، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموقتة عدن، استمرار التصعيد الحوثي ومحاولاته المتكررة لاستهدافها الأعيان المدنية في السعودية والإمارات.

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كما تداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وضع حد للتهديدات

وتناول الجانبان وضع حد لتهديدات ذراع إيران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي أو الدولي في مجلس الأمن.

وأشار معين عبدالملك إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا رفضت ولا تزال كل دعاوى السلام وتعمل على تأجيج دائرة الصراع وتعميق معاناة اليمنيين.

كما شدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة وتقديم دعم اقتصادي عاجل والدور المعول على الأصدقاء في المملكة المتحدة بهذا الجانب، لافتا إلى أن الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار النمو هو المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية.