مأرب.. قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بصاروخ حوثي استهدف المدنيين

استهدف صاروخ باليستي حوثي الأحياء السكنية في محافظة مأرب، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5مدنيين، بينهم امرأة، وجرح 23، بينهم أطفال، وفق مراسل "العربية/الحدث.

وقالت ألوية العمالقة إن الميليشيات فجرت أيضاً بالعبوات الناسفة جسوراً وعبارات الطريق العليا والسفلى في عقبة ملعا، التي تربط مديريتي حريب والجوبة بمأرب.

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انتصارات جديدة

يأتي هذا في وقت تحقق فيه قوات ألوية العمالقة انتصارات جديدة، وتطهر عدداً من القرى في مديرية العبدية بمأرب.

كما تخوض ألوية العمالقة معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في السلسلة الجبلية بعقبة ملعا المطلة على مديرية الجوبة، في ظل فرار جماعي لعناصر الميليشيات من مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب.

إلى ذلك دفعت ألوية العمالقة تعزيزات عسكرية أخرى إلى محافظة شبوة لمواصلة سير المعارك وتطهير ما تبقى من مديريات جنوب مأرب.

31 استهدافاً

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 31 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والبيضاء وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضح في بيان أن تلك الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية للحوثيين، وقتلت 160 عنصراً من الميليشيا.

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.