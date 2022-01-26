التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء الثلاثاء بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من محافظات اليمن.

وأوضح أن العملية بصنعاء ومحافظات يمنية تأتي كضرورة عسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

مادة اعلانية

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات أدت لتدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات بالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 240 عنصراً.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال، الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد في تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، قال إنها استخدمت فجر الاثنين بعملية إطلاق صواريخ باليستية.