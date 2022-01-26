صنعاء.. ميليشيا الحوثي تقتحم محطات إذاعية وتغلقها

اقتحمت ميليشيات الحوثي مقرات عدد من الإذاعات المجتمعية وأغلقت بثها في صنعاء، وذلك في إطار حملة تصفية ما تبقى من وسائل الإعلام غير الموالية لها في مناطق سيطرتها.

إغلاق 5 إذاعات

وقالت مصادر إعلامية إن ميليشيا الحوثي أغلقت خلال الأيام القليلة الماضية خمس إذاعات بعد اقتحام مقراتها ومصادرة أجهزة البث فيها بقوة السلاح، وكان آخرها إذاعة صوت اليمن التي أوقفت بثها بالقوة.

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بحسب المصادر، فقد سبق للميليشيات أن أغلقت إذاعات صوت اليمن، وألوان القرآن، ودلتا، وفرضت غرامات مالية كبيرة على الإذاعات التي تبث أغاني وألزمتها ببث زوامل حوثية.

فيما أكد مالك إذاعة صوت اليمن، مجلي الصمدي، أن قوة أمنية أقدمت على إغلاق بث الإذاعة، دون أي مذكرة رسمية، معتبراً ذلك تصرفا غير قانوني من قِبل جهة لم تفصح عن نفسها، على حد تعبيره.

عداء الحوثي للإعلام

يأتي ذلك في إطار عمليات التضييق الحوثية على الحريات الإعلامية والصحافية وقمع وسائل الإعلام المختلفة وإغلاق القنوات والصحف والإذاعات التي لا تتبعها في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

كما أصدرت أحكاما بإعدام عدد من الصحافيين وتشريد المئات من الإعلاميين منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب ضد الشعب اليمني أواخر العام 2014م.