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واشنطن: الحوثيون هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني

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نيد برايس (أرشيفية من فرانس برس)
نيد برايس (أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: الحوثيون هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

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إلى هذا، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لـ"العربية" و"الحدث" أن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وقال "سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".

يلأأتي هذا، فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".

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