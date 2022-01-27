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أنباء عن تحصّن قيادات حوثية بمقار دبلوماسية خشية الاستهداف

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عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

أنباء عن تحصّن قيادات حوثية بمقار دبلوماسية خشية الاستهداف

مواكب حوثية رُصد دخولها في أوقات متأخرة من الليل إلى مقار سفارات مثل إيران والولايات المتحدة، والتي أصبحت مقرات وأماكن إيواء للقيادات الحوثية.

دبي - قناة العربية

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ذكرت وسائل إعلام يمنية أن قيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، ومحمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وأحمد حامد، يتخذون من بعض مباني السفارات في صنعاء خصوصاً سفارات الدول العظمى مقرا للإقامة.

وحسب وسائل الإعلام، فإن مواكب حوثية رُصد دخولها في أوقات متأخرة من الليل إلى مقار سفارات مثل إيران والولايات المتحدة، التي أصبحت مقرات وأماكن إيواء للقيادات الحوثية.

مهدي المشاط رئيس مجلس الانقلاب الجديد
مهدي المشاط رئيس مجلس الانقلاب الجديد

ووفق ما يتردد فإن تلك المواكب تغادر في اليوم التالي دون أن تلفت الأنظار خشية استهدافها.

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فيما باتت قيادات حوثية أخرى تتخذ بعض الفنادق والمستشفيات الخاصة والمؤسسات الخدمية التي يتفادى التحالف استهدافها مكانا للإقامة وعقد الاجتماعات السرية.

كما أن هناك قيادات حوثية غادرت صنعاء إلى مناطق ريفية بصورة سرية وكذلك نحو مناطق في الحديدة وإب والمحويت وعمران، بناء على توجيهات من جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا.

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