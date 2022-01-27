الإرياني يندد بمجزرة ارتكبها الحوثي بمأرب.. ويطالب بتحرك دولي ضد مرتكبيها
الوزير اليمني: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب
دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجزرة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف حي المطار بمدينة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.
واعتبر الإرياني، عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، القصف جريمة حرب مكتملة الأركان، وعملا انتقاميا جبانا يعكس حالة الإفلاس التي يعانيها الحوثي بعد الهزائم والخسائر التي تكّبدها مؤخّراً.
واستهدف صاروخ باليستي حوثي الأحياء السكنية في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل7 مدنيين، بينهم امرأة، وجرح 36، بينهم سيدات وأطفال.
1-ندين ونستنكر باشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 23 بينهم امرأتين وخمسة أطفال في حصيلة غير نهائية— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 26, 2022
وقال الإرياني: "ندين ونستنكر بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 23 بينهم امرأتين وخمسة أطفال في حصيلة غير نهائية".
4-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 26, 2022
وأضاف: "استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامي جبان يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة والوية العمالقة في مختلف جبهات القتال".
الإرياني طالب بتحرك دولي ضد الحوثي، مضيفاً: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
-
واشنطن تحذر من "مخاطر عالمية" لهجوم روسي على أوكرانيافي اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الصين و أميركا.. بكين تؤكد لواشنطن أن المخاوف الأمنية الروسية "يجب أن تؤخذ على محمل الجد".. وتؤكد أن على واشنطن "الكف عن اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان أميركا
-
راشد الغنوشي يتحدى الرئيس التونسي.. ويدعو لجلسة برلمانيةحزب التيار الشعبي بحذر من سعي الغنوشي لإعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة المغرب العربي
-
"عذيب للاتصالات": الخسائر المتراكمة انخفضت لـ12% من رأس المالبعد تخفيض رأس المال إلى 89.9 مليون ريال شركات
-
وكالة الطاقة الدولية تدخل على خط أزمة الغاز في أوروبا وتلمّح إلى تعمّد روسيا افتعالهااتهمت وكالة الطاقة الدولية روسيا بخفض صادراتها من الغاز إلى القارة العجوز، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، فلماذا تفتعل موسكو أزمة طاقة مستقبل الطاقة