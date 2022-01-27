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مأرب.. تقدم "العمالقة" وتصاعد القتال بين قوات الشرعية والحوثي

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من فرانس برس)
قوات الشرعية اليمنية في مأرب "أرشيفية"
اليمن والحوثي

مأرب.. تقدم "العمالقة" وتصاعد القتال بين قوات الشرعية والحوثي

بغطاء من التحالف.. تقدم جديد أحرزته قوات العمالقة في مديرية العبدية جنوب مأرب

العربية.نت، أحمد بجاتو ومحمود الحميدي

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تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الشرعية والميليشيا الحوثية، اليوم الخميس، في أكثر من محور جنوب محافظة مأرب.

وكشفت مصادر ميدانية عن تقدم جديد أحرزته قوات العمالقة اليوم في مديرية العبدية جنوب مأرب.

وقالت المصادر إن قوات ألوية العمالقة سيطرت على منطقة الحمران وعزلة الـصوفي بمديرية ‎العبديه بعد تأمين منطقة الجفرة، وهي تواصل التقدم نحو مركز المديرية وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات.

هذا وتبعد المواجهات عن مركز مديرية العبدية 9 كيلومترات.

وفي الجوبة، تشن قوات الجيش والمقاومة هجوماً على معسكر أم ريش الاستراتيجي من جهة وعقبة ملعاء من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى الخط الرابط بين الجوبة وحريب.

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وقالت مصادر عسكرية لـ"العربية" و"الحدث" إن قصفاً مدفعياً لقوات الجيش خلال الساعات الماضية أدى لمقتل وجرح 18 حوثياً أثناء استهداف عربة وطقمين عسكريين أسفل عقبة ملعاء من الجهة الشمالية.

وتزامنا، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات على تعزيزات الميليشيا في الجوبة والعبدية، ودمرت عددا من الأطقم العسكرية، كما دمرت تحصينات الميليشيا في عقبة ملعاء.

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