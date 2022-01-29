فيديو.. قوات الشرعية تتوغل 30 كلم جنوب مأرب خلال أسبوع

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف حققت خلال الأسبوع الماضي تقدمات كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال اللواء ثوابه، في تصريح صحفي من الخطوط الأمامية بالجبهة الجنوبية، إن أبطال الجيش والمقاومة حرروا مساحات واسعة تزيد على 30 كلم من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

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وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للمليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا باتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف ألحقت بالمليشيا الإيرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.

امتداد مسرح العمليات جنوبي محافظة مأرب

واصلت قوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، معارك دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من المواقع على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوبي محافظة مأرب.

وتمكنت قوات العمالقة في معارك مستمرة حتى الأثناء من تحرير العديد من المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة وسط خسائر بشرية ومادية للمليشيا وفرار جماعي لعناصرها.

وتزامنت المعارك مع أخرى عنيفة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات الشرقية لمديرية الجوبة، تمكنا خلالها من دحر المليشيا الإيرانية في العديد من المواقع.

بالتزامن شنت مدفعية الجيش والعمالقة بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، سلسلة ضربات مركزة استهدفت مواقع وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات العسكرية الجنوبية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

إلى ذلك دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للمليشيا الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية من المحافظة وأسفرت عن مصرع جميع عناصر المليشيا التي كانت على متنها قتلى وجرحى.