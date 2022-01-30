أرقام مرعبة من اليمن.. 1028 طفلا ضحايا الحوثي في مأرب

كشف مكتب حقوق الإنسان، بمحافظة مأرب اليمنية، عن مقتل وإصابة 1028 طفلا بنيران ميليشيا الحوثي، خلال السبع سنوات الماضية في المحافظة.

مادة اعلانية

وأصدر مكتب حقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرا حمل عنوان "قتل الطفولة" رصد فيه انتهاكات الطفولة في مأرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2021.

كما أوضح التقرير، أن 296 طفلاً قتلوا في مأرب منهم 147 قتلوا بالألغام، و149 طفلاً آخرين قتلوا بالمقذوفات والصواريخ الحوثية.

وأضاف، أن 732 طفلاً أصيبوا، بينهم 311 بالألغام، و421 آخرين بسبب القذائف والصواريخ التي استهدفت الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان.

كما بيّن أن ميليشيات الحوثي جنّدت 1748 طفلًا من المناطق التي سيطرت عليها بالمحافظة، وزجت بهم في جبهات القتال.

اختطاف.. واختفاء

وبحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 148 طفلاً من مناطق سيطرتها خلال فترة التقرير. وقد أفرجت عن غالبيتهم لكن عدد 45 طفلاً ما زالوا مخفيين في سجون ومعتقلات الحوثيين.

وقال: إن الميليشيات حرمت 54875 طفلاً وطفلة من التعليم الأساسي، جراء الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية بمناطق سيطرة الحوثيين. إضافة إلى القصف العشوائي والاحتلال والسيطرة على المؤسسات التعليمية”

وأشار إلى عودة (10496) طفلاً إلى مقاعد الدراسة بعد توفر بدائل أخرى سواء في مخيمات النزوح أو المجتمعات المضيفة.

سوء تغذية

وذكر، أن 106 ألف و926 طفلًا تضرروا من غياب الرعاية الطبية والصحية في محافظة مأرب. لا سيما المديريات التي شهدت مواجهات مسلحة بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي واستمرار موجات النزوح نتيجة الهجمات العشوائية والصاروخية.

ورصد التقرير، 920 ألفا و718 مهجرا قسرا من الأطفال، و46389 طفلًا يعانون من سوء التغذية. علاوة على 323 ألف و673 طفلا يحتاجون لمساعدات غذائية واحتياجات أساسية.

كذلك، دعا مكتب حقوق الإنسان، إلى ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجسيمة في حق الطفولة محلياً ودولياً، وإعداد ملفات قانونية تتضمن أسماء القيادات الحوثية المتورطة في تلك الجرائم.

رأس القوائم السوداء

كما طالب مجلس حقوق الإنسان تصنيف ميليشيات الحوثي المسلحة على رأس القوائم السوداء وقوائم الملاحقة الجنائية لمنتهكي حقوق الأطفال في العالم.

وأوصى التقرير بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة، والضغط على ميليشيا الحوثي للتوقف عن استهداف الأطفال بالصواريخ والحصار والتجويع ضد الأطفال في مديريات محافظة مأرب، وتسهيل وصول المساعدات الغذائية اليهم.

وطالب أيضا، منظمة اليونيسيف لحماية الطفولة إلى فتح مكتب لها في محافظة مأرب لحماية الأطفال في المحافظة.