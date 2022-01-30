صنعاء.. نقابة الصحفيين تدين إغلاق "الحوثي" ست إذاعات محلية 

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إغلاق ميليشيا الحوثي، عدداً من الإذاعات المحلية، بعد اقتحام مقراتها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها، السبت، إنها تلقت بلاغا من الزميل مجلي الصمدي مالك إذاعة صوت اليمن يفيد فيه إغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء، حيث اقتحمت عناصر أمنية الإذاعة، وقامت بإغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية.

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وأضافت النقابة أن هذا الإجراء شمل خمس إذاعات أخرى هي "جراند أف أم، الأولى، طفولة مجتمعية، الديوان، ودلتا" .

واستنكرت النقابة هذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وطالبت بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.

كما حملت جماعة الحوثي كافة المسئولية عن هذا التعسف.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت في العاصمة صنعاء، مقرات عدد من الإذاعات المجتمعية وأغلقت بثها، وذلك في إطار حملة تصفية ما تبقى من وسائل الإعلام غير الموالية لها في مناطق سيطرتها.

يأتي ذلك في إطار عمليات التضييق الحوثية على الحريات الإعلامية والصحافية وقمع وسائل الإعلام المختلفة وإغلاق القنوات والصحف والإذاعات التي لا تتبعها في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

كما أصدرت أحكاما بإعدام عدد من الصحافيين وتشريد المئات من الإعلاميين منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب ضد الشعب اليمني اواخر العام 2014م.