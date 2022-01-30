ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين بالحديدة.. وتستهدف مسجدا بباليستي

تواصل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، فقد قتل مدني وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة، الأحد، في منطقة البغيل شمالي حيس بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بقذيفة هاون حوثية، سقطت على منزلهم.

والبغيل منطقة جنوبي الجراحي في الشمال من حيس، تصب ميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية، جام غضبها على المدنيين، بعد أن زرعت أراضيهم وقراهم بملايين الألغام.

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كما استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مسجد عبدالله بن مسعود في منطقة الصفحة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، بصاروخ باليستي.

وتسبب القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيات الحوثية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في مباني ونوافذ ومنارة المسجد، واحتراق عدد من سيارات المدنيين.

بتر ساق.. وشظايا

من جانبه، قال مصدر محلي، إن عبده محمد أعجم البالغ 45 عاماً قتل متأثرا بإصابته، بقذيفة الهاون التي سقطت على منزله، وأصيب داوود محمد أعجم البالغ 65 عاماً وابنته غدير داوود أعجم البالغة 20 عاما بشظايا في أجزاء متفرقة من جسميهما.

كما أضاف أن قذيفة الهاون تسببت ببتر ساقي الشابة غدير بالإضافة إلى شظايا اخترقت جسدها.

هذا وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة شبوة باستهداف وقصف الأماكن السكنية والمساجد بصورة وحشية.