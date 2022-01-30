الحوثي يحاصر مديرية ناطع.. ويستخدم سكانها دروعاً بشرية

أطلق مسؤول محلي يمني نداء استغاثة لفك حصار الحوثيين المفروض على مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.

وناشد مدير عام ناطع ورئيس المجلس المحلي في المديرية مسعد الصلاحي، بـ"فك الحصار عن أبناء المديرية التي يقطنها أكثر من 12 ألف نسمة، بحيث استخدمتهم الميليشيات الحوثية كدروع بشرية وزرعت الألغام في الطرق المؤدية إلى مديرية بيحان شبوة المحاذية".

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كما أضاف الصلاحي في منشور على حسابه في فيسبوك، أن سكان ناطع أصبحوا "لا يستطيعون النزول للتسوق، كما نفد الغذاء والدواء"، لافتاً إلى أنهم محاصرون منذ 3 أسابيع، و"يمرون بظروف صعبة".

كذلك أكد أن السكان لا يستطيعون التحرك في طريق البيضاء الذي خصصته ميليشيات الحوثي كخط للإمداد العسكري، كاشفاً أن الحصار الحوثي امتد أيضاً إلى مديرية نعمان المجاورة.

وأشار الصلاحي إلى أن 10 آلاف شخص يقطنون نعمان التابعة إدارياً لمحافظة البيضاء، مشدداً على أن المديرية تعيش نفس المعاناة في ظل قطع ميليشيات الحوثي شبكة الاتصالات بشكل كلي عن سكانها.

يذكر أن القوات الحكومية كانت حررت مؤخراً مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمحاذية لمديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء، وسط استنفار حوثي لمنع تقدم قوات الشرعية إلى هناك.