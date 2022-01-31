استهداف حوثي لمنازل يمنيين في الحديدة بقذائف الهاون

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الاثنين استهدافا حوثيا لمنازل مواطنين في قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعدد من قذائف الهاون وهو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال عبر تويتر إن ميليشيا الحوثي تواصل "بشكل يومي أعمال القصف الممنهج على المدن والقرى الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وجرائم القتل الممنهج بحق اليمنيين في مختلف المحافظات".

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كما انتقد الصمت الدولي المخزي وغير المبرر"، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها والمبعوثين الأممي والأميركي "بإدانة الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

وكانت ميليشيات الحوثي قد زرعت ألغاماً ومتفجرات على الطرق الرئيسية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات في محافظة البيضاء، مانعة حركة آلاف اليمنيين.

وقد أدت تلك الانتهاكات بحسب ما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء الأحد، إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، وفرض حصار مطبق على قرابة اثني عشر ألفاً من أبناء مديرية ناطع، وقرابة عشرة آلاف من أبناء مديرية نعمان.