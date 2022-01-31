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التحالف: نفذنا 18 استهدافا لميليشيات الحوثي بمأرب وتعز

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من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

التحالف: نفذنا 18 استهدافا لميليشيات الحوثي بمأرب وتعز

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار المعارك ضد ميليشيات الحوثي على الجبهات الجنوبية لمأرب وتعز، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 18 استهدافاً ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضح بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وأوقعت خسائر بشرية.

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تقدم جديد

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أمس الأحد بأن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدماً جديداً في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

أما على الجبهات الجنوبية لمأرب فستمر المعارك، وسط خسائر فادحة في صفوف الحوثيين.

وكان التحالف أعلن أمس أيضا تنفيذ 25 استهدافا للميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفاً أن الغارات دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين، وأدت إلى مقتل أكثر من 80 عنصرا.

من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات المدعومة من إيران، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

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