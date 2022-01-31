غارات للتحالف على تعز.. وقتلى وجرحى من الحوثيين

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات على عدة جبهات بمحافظة تعز، تزامناً مع مواجهات خاضها الجيش ضد الحوثيين، ما أوقع في صفوف الأخير عدداً من القتلى والجرحى.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن المواجهات تركزت في الجبهة الشرقية وفي جبهتي العنين ومقبنة غرب تعز، إثر محاولة الميليشيا استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية.

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خسائر بشرية ومادية

من جهته، أكد المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

في موازاة ذلك، قال مصدر عسكري لمراسل العربية/الحدث إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات آليات عسكرية للميليشيات أدت إلى تدمير دبابة وعربة "بي إم بي" وسلاح مدفعية بمنطقة الربيعي غرب المدينة.

وأسفرت الغارات التي تركزت على مواقع وتعزيزات الميليشيات عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية المقاتلة في الجبهات الغربية من المدينة.

تقدم في الجبهات الغربية

كذلك شهدت جبهة العنين الغربية قبل ساعات مواجهات عسكرية بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية على تباب تطل على جبل الصراهم باتجاه خط هجدة الرمادة الرابط بين تعز والساحل الغربي.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أفادت، أمس، بأن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدماً جديداً في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

يذكر أن مقاتلات التحالف تساند منذ أسبوع قوات الجيش الوطني في جبهتي العنين ومقبنة الغربيتين محققة خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.