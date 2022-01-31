مركز الملك سلمان يوزع مساعدات طارئة للمتضررين في مأرب

في إطار الاستجابة الطارئة للدعوة الإنسانية التي أطلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة اليومين الماضيين، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للمتضررين في مديرية حريب، بمحافظة مأرب.

مادة اعلانية

شملت المساعدات التي جرى توزيعها عبر شريكي التنفيذ، شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية نحو 500 أسرة متضررة، متضمنة 200 خيمة و350 حقيبة إيواء، وكذلك 500 سلة غذائية.

استحابة طارئة

وخلال التدشين، ثمن مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة الأستاذ سيف مثنى، ما يقدمه المركز من مساعدات إغاثية، وإيوائية للمتضررين والنازحين في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الطارئة للدعوة الإنسانية التي أطلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة اليومين الماضيين لإغاثة أهالي حريب.

معارك عنيفة و3 ملايين نازح

يشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بقوات المقاومة الشعبية، مازالت تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات في الجبهات الجنوبية لمأرب، وسط تقدم كبير على جبهات عدة من خطوط القتال.

ومنذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

فيما يعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.