واشنطن: الحوثيون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين

دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات، مؤكدة أن الحوثيين لا يزالون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

We condemn the latest Houthi missile attack on Abu Dhabi. While Israel’s president is visiting the UAE to build bridges and promote stability across the region, the Houthis continue to launch attacks that threaten civilians. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 31, 2022

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وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت مساء الأحد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الدولة.

وأوضحت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

تدمير منصة الإطلاق

كما أضافت أن القوات الجوية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق، بعد النجاح في تحديد الموقع.

إلى ذلك، نشرت مقاطع مصورة تظهر تدمير موقع إطلاق الصاروخ في الجوف اليمنية، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أية تهديدات.

يذكر أن أبوظبي كانت أعلنت الاثنين الماضي أيضا أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

الهجمات الإهاربية

فيما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة. وأشار في بيان، إلى أن سوليفان بحث مع السفيرة السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والسفير الإماراتي، يوسف العتيبة، الهجمات الحوثية الإرهابية.

فيما أفادت المعلومات بأن موضوع إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب طرح أيضا على طاولة البحث.