.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: الحوثيون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين

  • الخط
نيد برايس (أرشيفية من رويترز)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

واشنطن: الحوثيون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات، مؤكدة أن الحوثيين لا يزالون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت مساء الأحد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الدولة.

وأوضحت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

تدمير منصة الإطلاق

كما أضافت أن القوات الجوية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق، بعد النجاح في تحديد الموقع.

إلى ذلك، نشرت مقاطع مصورة تظهر تدمير موقع إطلاق الصاروخ في الجوف اليمنية، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أية تهديدات.

يذكر أن أبوظبي كانت أعلنت الاثنين الماضي أيضا أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.

الهجمات الإهاربية

فيما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة. وأشار في بيان، إلى أن سوليفان بحث مع السفيرة السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والسفير الإماراتي، يوسف العتيبة، الهجمات الحوثية الإرهابية.

فيما أفادت المعلومات بأن موضوع إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب طرح أيضا على طاولة البحث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العدل الأميركية تكشف عن أخطر نساء داعش في الولايات المتحدة العدل الأميركية تكشف عن أخطر نساء داعش في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد