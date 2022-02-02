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شاهد.. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة في تعز

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أرشيفية
اليمن والحوثي

شاهد.. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة في تعز

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية

العربية. نت - أوسان سالم 

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كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين. إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي تعز


وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأربعاء، مشاهد توضح فرارا جماعيا لعناصر المليشيات الحوثية تحت ضربات مدفعية الجيش والعمالقة في جبهة حريب جنوبي مأرب.

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