التحالف: نفذنا 14 استهدافاً لميليشيا الحوثي في مأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأوضح التحالف أنه نفذ 14 استهدافاً ضد الميليشيا في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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يأتي ذلك، فيما تتواصل لليوم الرابع المعارك العنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة والمليشيا الحوثية من جهة أخرى على امتداد الجبهة الشمالية الغربية بمأرب.

وأكد مصدر عسكري لمراسل العربية والحدث أن قوات الجيش استكملت اليوم تأمين محزام ماس بعد هجوم عنيف شنته فجراً على آخر المواقع المستحدثة للحوثيين وتمكنت من تأمين الجبهة من ميمنة وادي الجفرة في مدغل حتى المواقع المتقدمة في مجزر باتجاه طريق الجوف.

هجمات متقطعة

إلى ذلك، لا تزال الميليشيا تحاول بهجمات متقطعة منذ مساء أمس استعادة بعض المواقع التي خسرتها دون تحقيق مكاسب ميدانية بحسب المصدر العسكري، والذي أكد قيام طيران التحالف باستهداف عربة مدرعة وأطقم تعزيز حوثية شرق معسكر ماس ومصرع جميع من كانوا عليها.

في الجبهة الجنوبية تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة في ساعات الفجر الأولى لهجوم عنيف من الميليشيات الحوثية في جبهة لعيرف على خط الجوبة مأرب.

قتلى وجرحى

وتكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى واستهدفت مدفعية الجيش تجمعاتها للميليشيات عند سفح جبل العمود والقضاء على نسقين هجوميين على امتداد الجبهة باتجاه المنطقة المفتوحة في قرن لظاة.

وواصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف التحصينات والتعزيزات الحوثية بعدة غارات في الجبهة الجنوبية ملحقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح من عناصر الميليشيات.