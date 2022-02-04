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بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

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قوات الجيش اليمني (أرشيفية - فرانس برس)
قوات الجيش اليمني (أرشيفية - فرانس برس)

بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

فقد أكد الجيش اليمني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

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وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".

سلسلة هجمات وغارات

كذلك، أضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط.

وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)

كما، أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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