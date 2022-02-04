بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.
فقد أكد الجيش اليمني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".
سلسلة هجمات وغارات
كذلك، أضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط.
وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما، أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.
-
الأمم المتحدة: عمران أكثر محافظة يمنية بقتلى الأطفالكشف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره مؤخراً أن محافظة عمران من أكثر المحافظات ارتفاعاً في عدد القتلى من الأطفال المجندين بصفوف ... اليمن
-
سر عجيب.. بلدة إيطالية بها 15 شخصا أعمارهم تجاوزت الـ100العربية ميديا
-
السعودية: إحباط تهريب أكثر من 1,4 مليون حبة كبتاغونتمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 5 محاولات لتهريب 1,491,859 مليون حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قدِمت ... السعودية