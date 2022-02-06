مقتل شيخ قبلي بسجون الحوثي.. وأهله يرفضون استلام الجثة

توفي أحد مشايخ محافظة صعدة جراء تعرضه للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، بعد اختطافه من قبل الميليشيات في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر حقوقية، إن الشيخ عبد ربه داجي، أحد مشايخ آل سالم بمديرية كتاف، في محافظة صعدة، توفي بعد تعرضه للتعذيب من قبل ميليشيا الحوثي، في سجن سري بالعاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر أن الميليشيات أبلغت أسرة داجي عبر وسطاء للحضور لاستلام جثته مشترطة عدم التحقيق في ملابسات وفاته.
رفض استلام جثته
فيما ذكرت مصادر محلية، أن شقيق داجي، رفض استلام جثة أخيه، من المستشفى الجمهوري بصعدة، ورفض التعاطي مع أوامر الميليشيات، مطالباً بكشف المتسببين بقتله.
وكانت الميليشيات الحوثية اختطفت الشيخ داجي، من أحد أسواق العاصمة صنعاء قبل أربعة اشهر، ورفضت الإفصاح لأسرته عن معتقله خلال تلك الفترة.
جرائم حوثية
تضاف هذه الجريمة البشعة إلى رصيد جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق مئات المختطفين المتوفين جراء تعرضهم للتعذيب في سجونها منذ العام 2014.
وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.
-
رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء: من الماضيأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس ... المغرب العربي
-
شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلبطمأن الفنان السعودي رابح صقر جمهوره على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" السبت ظهر فيه وهو يمارس رياضة ... السعودية