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مقتل شيخ قبلي بسجون الحوثي.. وأهله يرفضون استلام الجثة

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عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

مقتل شيخ قبلي بسجون الحوثي.. وأهله يرفضون استلام الجثة

العربية.نت - أوسان سالم

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توفي أحد مشايخ محافظة صعدة جراء تعرضه للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، بعد اختطافه من قبل الميليشيات في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية، إن الشيخ عبد ربه داجي، أحد مشايخ آل سالم بمديرية كتاف، في محافظة صعدة، توفي بعد تعرضه للتعذيب من قبل ميليشيا الحوثي، في سجن سري بالعاصمة صنعاء.

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وأضافت المصادر أن الميليشيات أبلغت أسرة داجي عبر وسطاء للحضور لاستلام جثته مشترطة عدم التحقيق في ملابسات وفاته.

رفض استلام جثته

فيما ذكرت مصادر محلية، أن شقيق داجي، رفض استلام جثة أخيه، من المستشفى الجمهوري بصعدة، ورفض التعاطي مع أوامر الميليشيات، مطالباً بكشف المتسببين بقتله.

وكانت الميليشيات الحوثية اختطفت الشيخ داجي، من أحد أسواق العاصمة صنعاء قبل أربعة اشهر، ورفضت الإفصاح لأسرته عن معتقله خلال تلك الفترة.

الشيخ عبدربه داجي
الشيخ عبدربه داجي

جرائم حوثية

تضاف هذه الجريمة البشعة إلى رصيد جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق مئات المختطفين المتوفين جراء تعرضهم للتعذيب في سجونها منذ العام 2014.

وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.

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