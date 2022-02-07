التحالف: 4 صواريخ باليستية حوثية من الحديدة ومطار صنعاء على حجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن "الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

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وشدد التحالف على أن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وتعهد باتخاذ "إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني".

هذا وصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة في اليمن، الاثنين، هجوما للميليشيا الحوثية شرق اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب وألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر في العناصر والآليات.

كما شنت قوات الجيش هجوما مضادا تجاه تبة الشهيد في ذات الجبهة.

يأتي ذلك فيما شن طيران تحالف دعم الشرعة في اليمن، ومنذ فجر اليوم، عدداً من الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات حوثية على طول مسرح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

غارات التحالف أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية الحوثية.

وكشف مقطع مصور عناصر الجيش الوطني بمحور تعز يزيلون الشعارات الطائفية لميليشيا الحوثي بمنطقة الاحطوب جبل حبشي غرب تعز.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد، ليلة الأحد، بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، كما أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وأوضح التحالف أن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وقبل ذلك أعلن التحالف أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكداً أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.