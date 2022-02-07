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مباحثات سعودية أميركية لوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين

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الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
اليمن والحوثي

مباحثات سعودية أميركية لوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين

وزارة الخارجية السعودية: الجانبان ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها

العربية.نت، وكالات

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قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث في الرياض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، جهود وقف انتهاكات جماعة الحوثي بحق اليمنيين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق اليوم، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير التقى لامبرت، حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عبر تويتر إن الجبير ولامبرت بحثا القضايا الإقليمية، بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل حل سلمي ودبلوماسي للصراع في اليمن.

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