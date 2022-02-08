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التحالف: تبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة

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 الجيش اليمني يتقدم نحو مركز باقم في صعدة
 الجيش اليمني يتقدم نحو مركز باقم في صعدة (أرشيفية)

التحالف: تبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع بناء مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، ديفيد غريسلي.

كما أوضح، بحسب مراسل العربية/الحدث أنه تبادل المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة.

بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة اليمن بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة

وأضاف أن فريقاً مختصاً بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سيزور التحالف قريباً لتبادل معلومات إضافة.

تضليل حوثي

وكان التحالف أكد في 28 يناير الماضي، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة، لافتاً إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع المستهدف، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.

كذلك أكد العميد تركي المالكي في حينها أن قيادة القوات المشتركة تطبق أفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك.

ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)

وأوضح حينها أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف للتحالف كالسجون بمدينة صعدة، والتي يتم استخدامها من قبل الميليشيات الإرهابية.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة، حيث حرر مواقع جديدة في جبهة الملاحيط قبل أيام.

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