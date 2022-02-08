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مجزرة بدم بارد.. قيادي حوثي يعدم 8 من أفراد أسرته

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جريمة جثة
تعبيرية
اليمن والحوثي

مجزرة بدم بارد.. قيادي حوثي يعدم 8 من أفراد أسرته

الضحايا هم والدته وزوجته وأربعة من أطفاله وشقيقه وزوجة والده

العربية. نت - أوسان سالم 

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أقدم مشرف حوثي في مدينة معبر بمحافظة ذمار، وسط اليمن، على ارتكاب مجزرة وحشية، بقتل 8 من أفراد أسرته بدم بارد.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن القيادي الحوثي "جمال عبدالملك هاشم الكبسي"، أحد المشرفين الذي عينتهم الميليشيات في منطقة معبر الواقعة شمالي محافظة ذمار ارتكب، الأحد، مجزرة بشعة بتصفية 8 من أفراد أسرته في ظروف غامضة.

ووفق المصادر فإن الضحايا هم "والدته وزوجته وأربعة من أطفاله – طفلان وطفلتان – وشقيقه وزوجة والده".

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ويرجع ناشطون وباحثون أسباب تلك الجرائم إلى تعاطي مشرفي وعناصر الميليشيات للمخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيات في جبهات القتال.

ولم يعرف حتى الآن مصير الكبسي كما لم يصدر أي توضيح من السلطات الأمنية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبين حين وآخر، يقوم مسلحون يتبعون ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها، بارتكاب جرائم مماثلة دون أن يقدموا لأية مسائلة أو محاكمة.

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