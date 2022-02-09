الجيش اليمني يواصل التقدم في حرض.. ويستعيد جبال الهيجة

تواصل قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، تقدمها في مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، لتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي.

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بتأمين أحياء المدينة الجنوبية والشرقية، وانتقال المعارك إلى قلب المدينة، مؤكدة تضييق الحصار على الحوثيين داخلها.

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كما أكدت أن ألوية اليمن السعيد تستعيد السيطرة على جبال الهيجة شرق حرض.

وكان الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني بث الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، أعلن فيها تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً.

وأكد القائد اليمني أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعداً عناصر الميليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

وأفاد التحالف في وقت سابق، بأن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور وسط انهيارات وتراجع لعناصر الميليشيا، مؤكداً أنه يدعم تقدم الألوية بكافة المحاور وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

يذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدما ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.