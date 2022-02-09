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توسع المعارك نحو الجوف.. والجيش اليمني ينفذ هجوما مضادا

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قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)
عناصر من قوات الجيش اليمني (أرشيفية - فرانس برس)

توسع المعارك نحو الجوف.. والجيش اليمني ينفذ هجوما مضادا

دبي - العربية.نت

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تتوسع المعارك المحتدمة بين الجيش اليمني، مسنودا بالمقاومة من جهة وبين الميليشيات الحوثية، شمال غربي مأرب، باتجاه الحزم مركز محافظة الجوف.

وشهدت الساعات الماضية هجوماً مضاداً من قوات الجيش والمقاومة على مواقع الحوثيين شرق مدينة الحزم.

فيديو للحظة تدمير منصة الصاروخ الحوثي في الجوف اليمنية الخليج العربي فيديو للحظة تدمير منصة الصاروخ الحوثي في الجوف اليمنية

محاولة اختراق

فيما أوضحت مصادر ميدانية لمراسل العربية والحدث، اليوم الأربعاء، أن الميليشيا نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث هجمات متتابعة، في محاولة لاختراق تحصينات الجيش والمقاومة في منطقة لعيرف.

كما أضافت أن الحوثيين خسروا عددا من عناصرهم في الهجوم، ثم نفذت قوات شرعية هجوماً مضاداً تمكنت من خلاله من الوصول إلى أطراف جبل لقشع والسيطرة على مواقع متقدمة، بالتزامن مع مكاسب عسكرية جديدة في وادي الجفرة.

عناصر من قوات الشرعية في مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من قوات الشرعية في مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

خسائر الحوثيين

أما في جبهة الكسارة فاستهدفت مدفعية الجيش طقمين عسكريين للميليشيات الحوثية أدت لمصرع جميع من كانوا على متنهما.

كما استهدفت غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية وأهدافا ثابتة للحوثيين في مواقع متفرقة على امتداد الجبهة من شرق الجوف حتى غرب مأرب، كبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يذكر أن الجيش اليمني كان أطلق قبل أكثر من أسبوع حملة على عدد من الجبهات سواء في مأرب أو الجوف وحجة، حيث حقق تقدما ملحوظاً في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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