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ذمار.. حملة مداهمات واختطافات حوثية وإحراق منزل مواطن

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Yemeni tribesmen gather in a square in the Dhamar governorate on February 22, 2021, during a Houthi organised gathering to announce mobilization of fighters and to gather financial support for their fighters in the Marib Governorate. Earlier this month, the Iran-backed rebels resumed a push to capture the city of Marib, 120 kilometres (75 miles) east of the rebel-held capital Sanaa. The city lies close to some of Yemen's richest oil fields and its capture would be major prize for the rebels. / AFP / -
تجمع نظمه الحوثيون في ذكار هذا الشهر
اليمن والحوثي

ذمار.. حملة مداهمات واختطافات حوثية وإحراق منزل مواطن

حملة الميليشيا طالت منطقة الشرم بمديرية عتمة مسقط رأس قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة

العربية.نت - أوسان سالم 

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شنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، حملة مداهمات واختطافات في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وسط البلاد، أحرقت خلالها منزلاً لأحد المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية شنت حملة مداهمات طالت منطقة الشرم بمديرية عتمة مسقط رأس قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة.

عبدالوهاب معوضة
عبدالوهاب معوضة

وذكرت أن الميليشيات قامت خلال عملية المداهمة باختطاف العديد من المواطنين، وإحراق منزل المواطن نبيل محسن معوضة بعد نهبه.

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وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية شن حملات المداهمات والاختطافات لعشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وكانت مديرية عتمة شهدت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين ومسلحين قبليين بقيادة الشيخ معوضة في منتصف شهر فبراير 2017 تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر بشرية فادحة.

لكن الميليشيا حشدت حينها مزيداً من المسلحين والعتاد إلى المنطقة وشنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على المنطقة قبل اقتحامها، وداهمت المنازل وفجرت العديد منها واعتقلت العشرات من السكان.

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