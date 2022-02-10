ذمار.. حملة مداهمات واختطافات حوثية وإحراق منزل مواطن

شنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، حملة مداهمات واختطافات في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وسط البلاد، أحرقت خلالها منزلاً لأحد المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية شنت حملة مداهمات طالت منطقة الشرم بمديرية عتمة مسقط رأس قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة.

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وذكرت أن الميليشيات قامت خلال عملية المداهمة باختطاف العديد من المواطنين، وإحراق منزل المواطن نبيل محسن معوضة بعد نهبه.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية شن حملات المداهمات والاختطافات لعشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وكانت مديرية عتمة شهدت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين ومسلحين قبليين بقيادة الشيخ معوضة في منتصف شهر فبراير 2017 تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر بشرية فادحة.

لكن الميليشيا حشدت حينها مزيداً من المسلحين والعتاد إلى المنطقة وشنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على المنطقة قبل اقتحامها، وداهمت المنازل وفجرت العديد منها واعتقلت العشرات من السكان.