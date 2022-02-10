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هجوم للجيش اليمني في مأرب والجوف.. وخسائر كبيرة للحوثيين

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قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

هجوم للجيش اليمني في مأرب والجوف.. وخسائر كبيرة للحوثيين

تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر

دبي - العربية.نت

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كبدت قوات الجيش اليمني الأربعاء ميليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف.

وشن الجيش هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الحوثيين في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكن خلاله من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر، وأوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الميليشيات، وفق مراسل "العربية/الحدث".

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في السياق قصفت مدفعية الجيش مواقع الحوثيين في جبهة ملعاء جنوب مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما شنت قوات الجيش هجوماً على مواقع الحوثيين في جبل الأقشع شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة.

26 استهدافاً

يذكر أنه مع استمرار معارك الجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي على الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق الأربعاء، أنه نفذ 26 استهدافاً في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأوضح في بيان أنه تم تدمير 22 آلية عسكرية، وسقوط خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في المحافظتين.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

بالتزامن أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدمات جديدة شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، والسيطرة على جبال الهيجة الاستراتيجية.

يشار إلى أن الجيش اليمني كان أطلق قبل أكثر من أسبوع حملة على عدد من الجبهات سواء في مأرب أو الجوف وحجة، حيث حقق تقدماً ملحوظاً في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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