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شاهد.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء باحتراق مخزن سوق سوداء حوثي

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حريق كبير في المنازل والمحلات الواقعة جوار "مقبرة ماجل الدمة"
اليمن والحوثي

شاهد.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء باحتراق مخزن سوق سوداء حوثي

حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان

العربية. نت - أوسان سالم

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هزت انفجارات هي الأعنف، مساء الخميس، شوارع وأحياء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، جراء انفجار أسطوانات غاز مخزنة في أحد الأسواق السوداء لبيع النفط والغاز التابعة للميليشيات.

وذكر شهود عيان وسكون محليون في صنعاء، أن الانفجار الناجم عن أسطوانات غاز منزلي مخزنة لدى أحد قيادات الميليشيات الحوثية في شارع خولان، أدت لنشوب حريق كبير في المنازل والمحلات الواقعة جوار "مقبرة ماجل الدمة"، ما سبب حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان.

وأفادوا بأن سيارات الإسعاف والإطفاء التابعة للدفاع المدني هرعت إلى المنطقة، في محاولة منها انقاذ الأهالي وممتلكاتهم التي تعرضت للخطر جراء جشع الحوثيين الذين يمارسون تلك التجارة الخطرة في شوارع وأحياء المدينة، التي تعاني أصلا من أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغازية، والتي يتهم السكان ميليشيا الحوثي بافتعالها لصالح تلك الأسواق السوداء.

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وأكدت مصادر إعلامية يمنية، استمرار الانفجارات العنيفة حتى لحظة كتابة الخبر، مع تطاير أسطوانات الغاز بشكل عشوائي فوق منازل المواطنين.

ولفتت إلى عدم مقدرة الدفاع المدني على احتواء الموقف بعد ما خرج الوضع عن السيطرة في موقع الانفجارات.

هذا ولم يعرف حتى اللحظة سقوط ضحايا وإصابات، وحجم الخسائر المادية التي خلفها الحريق.

وتقوم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بتخزين الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بكميات كبيرة في مخازن تقع في الأحياء السكنية دون الإكتراث إلى تضرر أملاك المواطنين الخاصة.

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