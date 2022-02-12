رئيس وزراء اليمن: يجب ممارسة ضغوط ضد الحوثيين لتفريغ خزان صافر

جدد مجلس الوزراء اليمني، التأكيد على أن استمرار التصعيد الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، يضع الحكومة والشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي أمام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ومسؤولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بإيعاز من النظام الإيراني.

وأكد المجلس في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

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وتحدث رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع عن مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على ضوء التقدمات الميدانية التي حققتها قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية خاصة في حجة ومأرب وتعز وغيرها، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تلجأ كعادتها مع كل انكسار ميداني إلى استهداف المدنيين والنازحين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في الإمارات والسعودية وآخرها الهجوم على مطار أبها.

وأشار إلى موافقة حكومته على خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، واستمرار ميليشيا الحوثي في رفضها لكل الحلول، وما يحتم ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على الميليشيا لتنفيذ الخطة الأممية.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فقد قدم وزير الدفاع تقرير حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة والانتصارات التي تحققت مؤخرا في جبهات حرض ومأرب وتعز، واستمرار التقدم الميداني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.. مشيرا إلى المعنويات العالية في مختلف الجبهات للانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، والخطط العملياتية في مختلف الجبهات لهزيمة مشروع إيران الدموي في اليمن.

وحيا مجلس الوزراء اليمني، هذه الانتصارات وأهمية المضي قدما لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة.. مشيدا بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

كما وقف مجلس الوزراء اليمني، أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين سيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة، في محافظة أبين، والعمل الجاري لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل.