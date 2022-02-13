اختطاف 6 موظفين أمميين على يد مسلحين مجهولين جنوب اليمن

اختطف مسلحون مجهولون، 6 من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر متطابقة، إن مسلحين مجهولين اعترضوا مساء الجمعة، في الطريق الرابط بين مودية والوضيع سيارة تقل فريق الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة آكم سوفيول، بلغاري الجنسية، إضافة إلى مسؤولين اثنين وثلاثة موظفين، والخمسة جميعهم يمنيون يعملون في مكتب الأمم المتحدة.

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وأضافت المصادر، أن المسلحين نقلوا موظفي الأمم المتحدة إلى جهة مجهولة مع السيارة التي يستقلونها، وفق ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية.

وأوضحت المصادر، أن موظفي الأمم المتحدة كانوا في طريق عودتهم من مديرية الوضيع بمحافظة أبين إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تسليمهم مساعدات لسكان المنطقة.

وذكرت المصادر، أن هناك جهوداً أمنية وقبلية تبذل للكشف عن الخاطفين ومكان تواجدهم، كما أنه من المرجح خروج حملة أمنية خلال الساعات القادمة لتحرير المختطفين.

ووقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه، السبت، أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين بمحافظة أبين سيارة لفريق الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن العمل جار لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل.

يذكر أنه لا يزال هناك موظفان اثنان تابعان للأمم المتحدة محتجزين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء منذ نهاية العام الماضي.