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التحالف: نفذنا 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في حجة

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من حرض
من حرض

التحالف: نفذنا 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في حجة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح في بيان اليوم الأحد أنه دمّر 12 آلية عسكرية، لافتا إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

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بالتزامن، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، في كمين لقوات الجيش اليمني شرق مدينة حرض بمحافظة حجة، بينهم قيادات إرهابية .

80% من المدينة

وكان المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، أعلن يوم الجمعة الماضي، تحرير ما نسبته 80% من المدينة الاستراتيجية.

فقد سيطرت ألوية اليمن السعيد، على معظم مركز مديرية حرض، بعد استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين.

الجيش اليمني في حرض
الجيش اليمني في حرض

تطويق المدينة

جاء ذلك، بعدما أعلن قائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، الاسبوع الماضي تطويق المدينة عقب السيطرة على معسكر المحصام المطل على حرض شرقاً.

يذكر أن قوات الجيش حققت خلال الأسابيع الماضية تقدما ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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