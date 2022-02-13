ميليشيا الحوثي تنسف مدرسة غربي اليمن
ميليشيات الحوثي نسفت المدرسة الواقعة في قرية بني الحشاش جنوب مديرية الجراحي بالمتفجرات
فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، مدرسة 26 سبتمبر في مديرية الجراحي، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي نسفت المدرسة الواقعة في قرية بني الحشاش، جنوب مديرية الجراحي، بالمتفجرات.
وكانت ميليشيات الحوثي فجرت الأسبوع الماضي خزان مياه قرية بني الحشاش البرجي، والذي كان يستفيد منه ما يقارب 1700 أسرة من أهالي تلك القرية.
ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي، عن أحد المواطنين ، قوله، أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير الخزان على مرحلتين، ففي الساعة الثانية بعد منتصف الليل زرعت عبوات ناسفة أسفل الخزان وانفجرت قاعدة الخزان، بينما الهيكل الأسمنتي لم يتعرض لأذى وذلك قبل نحو أسبوع.
وكررت ميليشيات الحوثي العملية مساء أمس، في الوقت الذي قامت بتفجير مدرسة 26 سبتمبر في وقت مبكر من صباح اليوم.
ويعاني الأهالي من تفجير ميليشيات الحوثي للخدمات العامة، فضلا عن ممارسة الابتزاز بحقهم.
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