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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

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Yemeni army in Saada. (Supplied)
الجيش اليمني في جبهات القتال في صعدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيات وقصفت التحركات القادمة من مناطق الحوثيين إلى جبهة الرزامات بمديرية الصفراء

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع".

عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا إلى الجبهة ذاتها.

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يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

في سياق آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن هذه الاستهدافات أدت إلى تدمير 15 آلية عسكرية تابعة للحوثيين وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

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