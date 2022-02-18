التحالف: تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالمسيرات غرب صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر الخميس تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.
وقال التحالف إن الضربات الجوية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين.
يذكر أن مصادر "العربية/الحدث" كانت أفادت فجر الاثنين الفائت بتنفيذ التحالف ضربات جوية شمال صنعاء.
تدمير منظومة اتصالات
وقال التحالف إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية.
كما أضاف: "دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات".
كذلك شدد على أن "الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني".
وكان التحالف قد أعلن حينها، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، قائلاً إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.
كما طلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها.
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