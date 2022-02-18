التحالف: تدمير 13 آلية عسكرية للحوثي في مأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة.

كما أعلن تنفيذ 18 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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فيما نفذ التحالف أمس الخميس 15 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير 11 آلية عسكرية، إضافة لخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في المحافظتين، بحسب مراسل العربية/ الحدث.

إلى ذلك، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش صدت هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة عبس، وأسقطت عدّة طائرات إيرانية مسيّرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف تجمعات الميليشيا في جبهة عبس، ما أسفر عن مصرع العشرات من الحوثيين وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

هجوم مباغت

في موازاة ذلك، كان المركز الإعلامي للجيش اليمني أفاد، أمس الأربعاء، بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين على يد قوات الجيش جنوب مأرب.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أن "قوات الجيش وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية" شنت هجوماً مباغتاً خلال الساعات الماضية "تمكنت خلاله من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة".

كذلك، أشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تخوض معارك متواصلة ضد الميليشيات في الجبهة الجنوبية، وأن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر الحوثيين في عدّة مواقع جنوب مأرب، حيث سقط العشرات منهم بين قتيل ومصاب، كما تكبدوا خسائر أخرى في العتاد.

معارك متواصلة

يذكر أن المعارك متواصلة بين الجيش اليمني والميليشيات على أكثر من جبهة من أجل تحرير محافظة حجة بالكامل، بعد أن حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا مؤخرا، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق، سواء في حجة أو مأرب.

وكانت القوات اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات عدة في مأرب، وحجة، وقبلها شبوة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.