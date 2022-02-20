الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الحوثيين
الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيا الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار
أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، شمال البلاد، وذلك بعد أيام من تحرير مواقع استراتيجية في ذات الجبهة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن قائد لواء حرب1، العميد محمد الغنيمي، أن "وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميليشيا الحوثي، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة "الغادر" في رأس شجع الاستراتيجي".
وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية".
وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيا الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".
وفي تطور سابق، تعرضت مدينة مأرب وأحياؤها المكتظة بالسكان والنازحين لقصف صاروخي عنيف خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد.
وأعلن موقع محافظة مأرب إطلاق ميليشيا الحوثي 7 صواريخ باليستية خلال ساعتين فجر الأحد، استهدفت الأحياء السكنية وتجمعات النزوح بمحافظة مأرب.
وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت الأربعاء الماضي عن تحرير مرتفعات "شرقان، والعزاني، والهديبي"، الحاكمة والاستراتيجية في ذات الجبهة بعد معارك استمرت ثلاثة أيام سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثكنات وآليات تابعة للميليشيا في مواقع متفرقة في الجبهة.
يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.
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