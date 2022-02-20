اليمن.. باليستي حوثي يستهدف مدرسة في حجة
القصف الحوثي ألحق أضرارا كبيرة بالمدرسة
استهدفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الأحد، إحدى مدارس مديرية حيران شمالي حجة، وألحقت أضرارا كبيرة فيها.
وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة "خالد بن الوليد" بمنطقة الدنانة في مديرية حيران، بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، بصاروخ باليستي.
وأوضحت المصادر، أن القصف الحوثي ألحق أضرارا كبيرة بالمدرسة.
وأمس السبت، استهدفت الميليشيات الحوثية، بطائرة مسيرة، مدرسة "الوحدة" بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب بجروح خطيرة.
وقصفت ميليشيا الحوثي، عشرات المدارس في مختلف المحافظات اليمنية، منذُ بداية الحرب، كما حولت العديد منها إلى معتقلات ومواقع عسكرية.
وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، أمس السبت، استعادة أسلحة وكمية من الذخائر في هجمات شنتها على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال في محافظة حجة.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش هاجمت مواقع الحوثيين في عدد من جبهات مديريات “حرض وعبس وحيران” وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. علاوة على أسر العشرات من عناصرها.
وأوضح، أن قوات الجيش استعادت أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيات. كما دمرت مدفع هاون بقصف مركز.
ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، مقطع فيديو لجانب من الأسلحة التي استعادتها قوات الجيش الوطني من ميليشيا الحوثي خلال المعارك الأخيرة شمال محافظة حجة.
وأفاد المركز، ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت، اليوم السبت، أربع غارات، لتجمعات حوثية تقدر بأكثر من ثلاثين عنصرا ودوريات عسكرية في جبهات عبس وحرض.
واستهدفت غارتان جويتان تجمعا للميليشيات شرق جبل الحصنين جنوبي حرض، فيما استهدفت غارة ثالثة دوريات عسكرية على متنها عناصر حوثية شمال مديرية عبس، وأخرى شرق حيران، وفق المركز.
إلى ذلك، دمرت الدفاعات الجوية التابعة للجيش طائرتين مسيّرتين للميليشيات الحوثية، ليرتفع إجمالي الطائرات المسيّرة التي أُسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 11 طائرة.
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