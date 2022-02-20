.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكومة اليمن: تخادم الحوثي مع الإرهاب أوضح من أن يتجاهله أحد

  • الخط
An image grab from footage released by Yemen Government shows Yemeni Prime Minister Moeen Abdulmalik Saeed speaking as he condemns explosions that rocked Yemen's Aden airport moments after a new unity government flew in o
رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك
اليمن والحوثي

حكومة اليمن: تخادم الحوثي مع الإرهاب أوضح من أن يتجاهله أحد

اليمن كان قد قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي فيه معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكل من القاعدة وداعش

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، إن "تخادم" ميليشيا الحوثي مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين، خاصة في محافظة البيضاء، "صار اليوم أوضح من أن يتجاهله أحد".

ودعا عبدالملك المجتمع الدولي وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لكسر شوكة الإرهاب والانقلاب وإجهاض مخططاتهما الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.

لقاء معين عبدالملك في عدن ب محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي
لقاء معين عبدالملك في عدن ب محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن معين عبدالملك اطلع من محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي على أوضاع المدنيين في المحافظة والجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي، وانتصارات المجتمع والمقاومة في التصدي لجرائم الميليشيا والإرهاب.

وحيا رئيس الحكومة اليمنية قبائل البيضاء وأبنائها وجميع مكونات المجتمع الذين يواجهون بثبات انتهاكات الميليشيات الحوثية وحلفائها في التنظيمات الإرهابية.

من جبهات القتال ضد الحوثيين في البيضاء (أرشيفية)
من جبهات القتال ضد الحوثيين في البيضاء (أرشيفية)
بن مبارك للعربية: العالم يدرك أن التصعيد الحوثي يتم بدعم إيراني اليمن اليمن والحوثي بن مبارك للعربية: العالم يدرك أن التصعيد الحوثي يتم بدعم إيراني

وجدد التزام الحكومة وتحالف دعم الشرعية بإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية بدعم إيراني وإشعالها للحرب في أواخر العام 2014، وذلك من خلال استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وكان تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي قدم معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكل من القاعدة وداعش كامتداد لنفس العلاقة بين إيران وتلك التنظيمات الإرهابية.

وأوضح التقرير كيف تقوم هذه الميليشيات بتوظيف علاقتها مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الإرهاب ضد أبناء الشعب اليمني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد لحركة الشاحنات بين روسيا وأوكرانيا مشاهد لحركة الشاحنات بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد