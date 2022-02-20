حكومة اليمن: تخادم الحوثي مع الإرهاب أوضح من أن يتجاهله أحد
اليمن كان قد قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي فيه معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكل من القاعدة وداعش
قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، إن "تخادم" ميليشيا الحوثي مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين، خاصة في محافظة البيضاء، "صار اليوم أوضح من أن يتجاهله أحد".
ودعا عبدالملك المجتمع الدولي وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لكسر شوكة الإرهاب والانقلاب وإجهاض مخططاتهما الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن معين عبدالملك اطلع من محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي على أوضاع المدنيين في المحافظة والجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي، وانتصارات المجتمع والمقاومة في التصدي لجرائم الميليشيا والإرهاب.
وحيا رئيس الحكومة اليمنية قبائل البيضاء وأبنائها وجميع مكونات المجتمع الذين يواجهون بثبات انتهاكات الميليشيات الحوثية وحلفائها في التنظيمات الإرهابية.
وجدد التزام الحكومة وتحالف دعم الشرعية بإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية بدعم إيراني وإشعالها للحرب في أواخر العام 2014، وذلك من خلال استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وكان تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي قدم معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكل من القاعدة وداعش كامتداد لنفس العلاقة بين إيران وتلك التنظيمات الإرهابية.
وأوضح التقرير كيف تقوم هذه الميليشيات بتوظيف علاقتها مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الإرهاب ضد أبناء الشعب اليمني.
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