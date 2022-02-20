فتاة يمنية تختطف طليقها بتعز وتعترف: "نعم خطفته وضربته"

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث في اليمن، أقدمت فتاة يمنية على اختطاف رجل وسط مدينة تعز.. وتصدرت قصة الاختطاف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلها النشطاء في بادئ الأمر على أنها مجرد دعابة مثيرة للتندر، لكن وفقا لمذكرة رسمية صادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز ، تفيد بأن فتاة تدعى تغريد الشرعبي، قامت باختطاف المجني عليه، مبارك الوافي.

آثار دم وتعذيب باعترافات المختطفة

وكانت الخاطفة تغريد، قد اعترفت في منشور على صفحتها على فيسبوك، باختطاف الوفي، فقالت: "نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه". كما تضمنت منشورات تغريد تهديدات ساخرة وصورا للمختطف مع آثار لدم وآثار تعذيب عليه، الأمر الذي دفع البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات الّلازمة والتوجيه بالقبض على المتهمة.

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قصة حب قادت إلى الانتقام

وكشفت المدعى عليها تغريد أنه كان بينها وبين المجني عليه "طليقها" اختلاف في وجهات النظر قبل زواجها منه، وأنها كتبت عنه في مواقع التواصل قبل نحو سنة، كتابات أزعجته. وتضيف أنه وفي تلك الفترة بذل محاولات عديدة للزواج بها حتى ظنته صادقًا: "قلت في نفسي ما محبة إلا بعد عداوة"، وحين تم زواجها من المجني عليه بدأت تظهر دوافعه من الزواج، والذي كان هدفه الانتقام، بحسب روايتها حيث قام بأخذ حقوقها ومن ثم تطلقيها... "بل تجاوز ذلك إلى نشر صوري وإرسالها لأعدائي". وحسب تغريد فإن القانون "عجز عن أخذ حقي" وهذا ما دفعني إلى أخذ حقي بيدي".





فعل لا يتقبله عقل ولا منطق

إلى ذلك، استهجن النشطاء هذا الفعل، معتبرين أن هذا النموذج من الجرائم يؤدي إلى تفكك المجتمع وتدفع بالبعض إلى اقتراف عمليات سطو واختطاف بسبب وجود ثغرات أمنية في ظروف الحرب والحصار، وغياب دور المؤسسات العقابية الرادعة. متسائلين: "كيف لامرأة أن تخطف رجلا بكامل قوته العقلية والبدنية، ذلك شيء لا يتقبله عقل ولا منطق ولكنْ ربما ثمة أمور وخلافات أسرية بينهما".

خفايا غامضة يفسرها النشطاء

وانبرى آخرون لتفسير وفك خفايا القصة التي تبدو غامضة، معتقدين أن سبب الاختطاف قد يكون بسبب تهديدها في شرفها أو عرضها من قبل المخطوف ما دفع الخاطفة إلى استئجار أشخاص للقيام باختطاف هذا الشخص. ووفقاً لمصدر أمني نقلا عن ناشطين، فإن المتهمة تغريد تعترف بأنها قامت بعملية الخطف، لكنها تقول إنها أطلقت سراح المجني عليه في حين لم يظهر أي أثر للمجني عليه، وأسرته تطالب الجهات الرسمية بالبحث عنه وتؤكد عدم وجوده، وتتهم تغريد بإخفائه.