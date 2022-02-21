التحالف: سقوط مسيرة حوثية مفخخة في جازان
قال التحالف إن "المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.
وقال التحالف إن "المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".
وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية".
وكشف التحالف الجمعة الماضية، عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.
وذكر أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مؤكدا تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات.
وأوضح التحالف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق هجمات.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
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