التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن
دعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.
أكد بيان صدر، اليوم الاثنين، عن اجتماع للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
ودعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.
وقال البيان إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسوريا، وأكدا على أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وأضاف البيان: "تم مناقشة محادثات فيينا النووية والتشديد على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في جهود ضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية".
وفي الشأن الليبي، ذكر البيان أن الطرفين أكدا على دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".
وشددا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير من ليبيا.
-
في ذكرى إطاحة القذافي.. الدبيبة يتجاهل الانقسام ويتعهد بانتخابات في يونيورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: حكومتكم لن تترككم إلا بحكومة منتخبة المغرب العربي
-
تحذير أميركي من "سحق الأوكرانيين".. وكييف تناشد مجلس الأمنوزير دفاع بريطانيا: ثمة ما يدعو لقلق شديد إزاء استمرار تمسك بوتين بغزو أوكرانيا العرب والعالم
-
فقد النطق.. ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف تطورات وضعه الصحيهبة حلاوة : لا تزال حالته الصحية حرجة جداً. نرجو الاستمرار في الدعاء. اللّهم تقبل دعاءكم جميعاً ثقافة وفن