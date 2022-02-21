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التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن

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مجلس التعاون الخليجي أعلام تعبيرية خاص العربية نت
مجلس التعاون الخليجي
اليمن والحوثي

التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن

دعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

دبي - قناة العربية

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أكد بيان صدر، اليوم الاثنين، عن اجتماع للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

ودعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

وقال البيان إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسوريا، وأكدا على أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.

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وأضاف البيان: "تم مناقشة محادثات فيينا النووية والتشديد على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في جهود ضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية".

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وفي الشأن الليبي، ذكر البيان أن الطرفين أكدا على دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".

وشددا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير من ليبيا.

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