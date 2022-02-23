الإرياني: ميليشيا الحوثي تزج بالمدنيين لهجمات انتحارية

حذر وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، من عمليات "تجنيد إجباري" أطلقتها ميليشيا الحوثي لقيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال عبر تويتر إن ميليشيا الحوثي "تزج بالمدنيين مع افتقارهم للخبرة القتالية في هجمات انتحارية.. بمختلف جبهات القتال".

وأضاف أن جماعة الحوثي تستخدم المدنيين "وقودا لمعاركها العبثية، وأداة لتنفيذ أجندة نظام طهران، وسياساته التدميرية ومشروعه التوسعي في المنطقة".

في الأثناء، اعتبر مجلس الوزراء اليمني، أن استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية السعودية "قرار إيراني واضح"، مؤكداً أنه يعكس استراتيجية إيران الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة وتسخيرها الميليشيات التابعة لها في نشر الفوضى وتصدير الإرهاب.

وأشار في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن (الثلاثاء)، إلى تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الطائرات المفخخة المسيرة الإيرانية، باتجاه الأراضي السعودية، وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة.

كما حمل النظام الايراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الحوثية على أهداف مدنية داخل السعودية والإمارات وكذا استهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين في اليمن.

وأكد أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل وبمساندة من التحالف يلقنون ميليشيا الحوثي دروساً قاسية وستكون نتائجها نصراً كبيرا.