المحترف العالمي أسامة مرعي لليمنيين: تثبتوا بأحلامكم

من حلبة سباق الدراجات في ماليزيا، وجه المحترف العالمي اليمني أسامة مرعي رسالة مؤثرة إلى أبناء بلده الذين يعانون من جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي.

وقال أسامة، المقيم في ماليزيا، إن "شباب اليمن يعاني من غياب الدعم سواء في الدراسة أو الرياضة". غير أنه لفت إلى أن هذا الأمر لم يثنيه عن تحقيق أقوى الإنجازات بأبسط الإمكانيات.

"تحدوا الحرب بالحب"

كما أضاف مخاطباً الشعب اليمني في حديث لـ"العربية.نت": تثبتوا بأحلامكم، وثابروا لبلوغ أعلى مراتب العلم، واصنعوا المستقبل بصمودكم، وطوروا مهاراتكم، وتحدوا الحرب بالحب، فلا بد أن تضيء أمامكم فرصة واحدة".

يشار إلى أن أسامة يعد أول شاب يمني محترف في سباقات الدراجات النارية على مستوى العالم، وقد منح هذا اللقب من قبل المكتب العالمي لإصدار رخص الباقات الدولية الـFIM كونه أول يمني يتقدم للمشاركة عبرهم في تاريخ هذه الرياضة.

ولم ينفي حجم الخطورة في هذه الرياضة، معتبراً ممارستها من دون وقاية يمثل مجازفة تهدد الحياة خاصة عند حدوث انزلاق بالخطأ قد يؤدي إلى كسور بليغة أو عاهة مستديمة. وشدد قائلاً: "لا يمكن أن أقود دراجة نارية في أماكن أو شوارع عامة خارج إطار البطولات المخصصة لها".

بطولة العالم

إلى ذلك كشف أنه يطمح للمشاركة ببطولة العالم في سباقات الدراجات، وتحقيق مراكز أولى لتمثيل بلاده اليمن بصورة مشرفة.

يذكر أن أسامة كان حقق مراكز أولى في بطولة ماليزيا للدراجات النارية، وفاز بأكثر 10 سباقات شهرة على مستوى ماليزيا كونها الرائدة بهذه الرياضة في دول شرق آسيا.

كما استطاع أسامة، الذي يدرس الماجستير في إحدى جامعات ماليزيا، تحويل هوايته في قيادة الدراجات إلى مهنة تمثل مصدر دخل بسيط له وتساعده في إكمال دراسته العليا.