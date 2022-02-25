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هجوم للجيش اليمني في تعز يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين 

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تعز خاص العربية.نت العربية نت اليمن الجيش اليمني
قوات من الجيش اليمني في تعز
اليمن والحوثي

هجوم للجيش اليمني في تعز يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

المسلحون الحوثيون قصفوا أحياء سكنية في مديرية صالة وأخرى شمال تعز بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين

دبي - العربية.نت

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أفادت صحيفة "سبتمبر.نت"، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى من جماعة الحوثي في هجوم شنه الجيش اليمني على مواقع للجماعة المسلحة بمدينة تعز.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ميداني أن الهجوم الذي شنه الجيش استهدف مواقع للجماعة في مديرية صالة بالجبهة الشرقية للمدينة، وأسفر أيضا عن تدمير عربات للجماعة المسلحة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المسلحين الحوثيين قصفوا أحياء سكنية في مديرية صالة وأخرى شمال المدينة بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين.

وعلى الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، من أن اليمن الذي مزقته الصراعات يتجه نحو كارثة بسبب نضوب التمويل الإنساني.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، في ختام زيارة لليمن استغرقت يومين، إن البرنامج بات مضطرا لتقليص المساعدات الغذائية الضرورية لملايين الأسر الجائعة.

وأضاف في بيان، "ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام المتضورين جوعا".

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وتابع المسؤول الأممي قائلا: "ما لم نحصل على تمويل فوري، سنخاطر في غضون أسابيع قليلة حتى بعدم قدرتنا على إطعام المتضورين جوعا.. سيكون هذا هو الجحيم على الأرض".

ورجّح برنامج الأغذية العالمي أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد.

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