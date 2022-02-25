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واشنطن تؤكد اختطاف ميليشيا الحوثي موظفاً آخر في سفارتها بصنعاء

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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

واشنطن تؤكد اختطاف ميليشيا الحوثي موظفاً آخر في سفارتها بصنعاء

دعت السفارة الأميركية وسائل الإعلام إلى المساعدة في إبقاء هذه القضية حية في أعين الجمهور والرأي العام

  العربية. نت - أوسان سالم 

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قالت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي اعتقلت موظفا آخر من موظفيها المحليين بصنعاء، مع استمرار احتجازها 11 موظفا آخرين منذ عدة أشهر.

وجاء في بيان للسفارة، أنها تشعر "بالامتنان" وهي ترى "أن قضية الاحتجاز غير القانوني والتعسفي لموظفينا اليمنيين تحظى مرة أخرى باهتمام وسائل الإعلام".

وأضاف البيان"يحزننا أن نؤكد أن الحوثيين قد احتجزوا موظفا آخر".

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ودعت السفارة الأميركية وسائل الإعلام إلى المساعدة في إبقاء هذه القضية حية في أعين الجمهور والرأي العام.

وحملت السفارة الأميركية، ميليشيا الحوثي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع موظفي سفارتها في صنعاء.

وقالت" نأمل أن يوضح شركاؤنا في وسائل الإعلام أن الحوثيين هم المسؤولون عن احتجاز هؤلاء اليمنيين الأبرياء الذين يستخدمونهم بيادق في هذا الصراع".

وكانت ميليشيا الحوثي قد داهمت الاثنين الماضي، منزل مساعد مدير الملحق الإعلامي بالسفارة الأميركية بصنعاء، عبدالرحمن سيف الشرعبي. واقتادته إلى جهة مجهولة. في حين مازال 11 يمنيا من موظفي السفارة الأميركية مختطفين لدى الحوثيين منذ أكتوبر الماضي. وسط فشل كل الجهود والمساعي لإطلاق سراحهم.

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